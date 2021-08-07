В одном из городов в Волынской области женщина заказала убийство экс-мужа, чтобы не платить кредит, который был него оформлен. Чтобы задержать злоумышленницу правоохранители провели спецоперацию. Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований.

Заказчица собиралась отдать за "голову" бывшего мужа 10 тысяч гривен. На его имя она оформляла кредиты, размером в 200 тысяч гривен. Избавиться от задолженности женщина решила незаконным способом.

Как установили правоохранители, 36-летняя местная жительница заказала своего бывшего мужа. Она, используя личные документы супруга, неоднократно оформляла и получала на его имя кредиты - 200 тысяч гривен. Чтобы их не возвращать, решила от него избавиться и подыскала для этого исполнителя.

Отмечается, что в ходе спецоперации оперативники организовали встречу заказчицы и псевдокиллера. Злоумышленница была задержана, в настоящее время ей предъявили обвинение по статье 208 Уголовного кодекса Украины.

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Кроме того, правоохранители предотвратили заказное убийство частного предпринимателя из Сербии. За выполнение "работы" фигуранты обещали организатору преступления недвижимость в Москве стоимостью 2 млн долларов США.

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