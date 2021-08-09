Вакцинуватися проти коронавірусу в аеропорту і одразу отримати довідку, яка звільняє від самоізоляції та обов'язкового ПЛР-тесту. І все це без черг, за лічені хвилини. В Україні вже два летовища, у Львові та Києві, відкрили в терміналах пункти щеплення.

Прилетів чи відлітаєш - вакцинуйся! Відтепер у аеропорту "Київ" укол проти COVID-19 можна отримати просто в терміналі. Утім, черг із охочих щепитися наразі немає. Більшість туристів, які сьогодні повернулися з курортів, запевняють: для них це неактуально. Хтось - уже отримав ін'єкцію, а хтось - записався у центри імунізації.

Мы записывались на бесплатную вакцинацию щас буквально 3-5 дней ждем и будем вакцинироваться.

Утім, вакцинуватися тут можуть не тільки туристи, а й усі охочі. Пункт працює з 17-ої до 22-ої. Щоб зробити щеплення, треба мати паспорт та ідентифікаційний код - це в разі якщо у людини не повністю заповнена електронна картка. Через програму "Хелсі" лікар перевірить декларацію із сімейним лікарем, а також внесе дані про вакцинацію.

Андрій Бійовський, лікар мобільної бригади з вакцинації:

Можна просто прийти, заповнити відповідну згоду, відповісти на відповідні питання, щоб протестуватися, чи стан його здоров'я позволяє пройти вакцинацію і без всяких проблем вакцинуємо. Після цього ми можемо роздрукувати сертифікат про те, що він пройшов вакцинацію і, крім того, вся ця інформація фіксується в електронній карточці пацієнта.

Щеплення роблять в аеропорту "Київ" препаратом "Коронавак". Без попередніх записів і у порядку живої черги. Одразу після першої дози - тут можна отримати відповідну довідку. І вона дасть право при поверненні з-за кордону - не йти на самоізоляцію і не здавати ПЛР-тест.