Движение по Тауэрскому мосту в Лондоне закрыли из-за технической неисправности. Об этом сообщила в Twitter лондонская полиция.

Днем 9 августа Тауэрский мост развели для прохода судна по Темзе и не смогли свести обратно. Муниципальная администрация Сити - делового квартала в центре Лондона, которая управляет Тауэрским мостом, заявила, что причина поломки пока неизвестна.

На мосту идут ремонтные работы, которые могут занять несколько часов, сообщили смотрители.

Это уже вторая поломка Тауэрского моста за год. В августе 2020 года мост также застрял в поднятом положении. Тогда его пришлось закрыть на сутки.

Тауэрский мост - одна из самых известных достопримечательностей британской столицы. Он был построен в 1894 году как своеобразные ворота в Лондон - суда проходят под ним перед тем, как попасть в центр британской столицы. 65 метров в высоту и 60 в ширину - гигантское сооружение весит 11 тысяч тонн. Чтобы мост гармонировал с Тауэрской крепостью, дизайн выполнили в средневековом стиле.

Мост поднимают около 800 раз за год для прохода судов. Управление мостом - автоматическое. Звучит предупреждающий сигнал, мост перекрывают, и движение замирает. Крылья платформы - каждое весом в тысячу тонн - поднимаются на 86 градусов. Это занимает всего минуту. Чтобы суда прошли под мостом, их владельцы обязаны как минимум за сутки обратиться с заявкой к администрации.

Узнать больше об истории Тауэрского моста и его роли в британской культуре можно из нашего материала.