Вакцини проти коронавірусу здатні боротися з новим штамом "Дельта" - МОЗ [ Редактировать ]
Вакцини проти коронавірусу здатні боротися і з новим штамом "Дельта". Про це заявили в МОЗ. За даними відомства, щеплення знижує ризик тяжких ускладнень і як наслідок - шпиталізації.
В Україні вже імунізували понад 4 мільйони українців. З них майже 2 з половиною мільйони - повністю вакциновані. А от нових випадків заражень за минулу добу - 300. Майже стільки ж українців одужали. Померли п'ятеро людей.
Найбільше нових інфікувань виявили в Києві, на Одещині та Тернопільщині.
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