Вакцини проти коронавірусу здатні боротися і з новим штамом "Дельта". Про це заявили в МОЗ. За даними відомства, щеплення знижує ризик тяжких ускладнень і як наслідок - шпиталізації.

В Україні вже імунізували понад 4 мільйони українців. З них майже 2 з половиною мільйони - повністю вакциновані. А от нових випадків заражень за минулу добу - 300. Майже стільки ж українців одужали. Померли п'ятеро людей.

Найбільше нових інфікувань виявили в Києві, на Одещині та Тернопільщині.