Перший випадок рідкісного вірусного захворювання зафіксували у Гвінеї [ Редактировать ]
Перший випадок рідкісного вірусного захворювання зафіксували у Гвінеї - геморагічну гарячку Марбург. Пацієнт помер.
Всесвітня організація з охорони здоров'я направила туди своїх експертів. Вони допоможуть виявити можливі контакти недужого, а також оцінити ризики подальшого зараження.
Лихоманка Марбург - гостре вірусне захворювання, яке вражає печінку, шлунково-кишковий тракт і центральну нервову систему. Недуга схожа на Еболу. Ліків - не існує.
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