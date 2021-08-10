В пятницу, 13 августа, в Украину придет похолодание. Об этом сообщает УкрГидрометцентр.

Во всех областях опустится температура воздуха, а еще и будут дожди и грозы.

Температура воздуха на западе составит +24+28, а ночью +11+14.

На востоке днем будет +25+28, а ночью +15+19.

В центральных и северных областях днем прогнозируют +25+27, а ночью +15+17.

На юге днем будет +26+30, а ночью +15+20.

Кроме того, в пятницу в Луганской, Донецкой, Запорожской областях, а также в Крыму, будут дожди и грозы.

Такая же погода ожидается в субботу.

Ранее сообщалось, что синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца лета.

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