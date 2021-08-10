В Украину идет похолодание [ Редактировать ]
В пятницу, 13 августа, в Украину придет похолодание. Об этом сообщает УкрГидрометцентр.
Во всех областях опустится температура воздуха, а еще и будут дожди и грозы.
- Температура воздуха на западе составит +24+28, а ночью +11+14.
- На востоке днем будет +25+28, а ночью +15+19.
- В центральных и северных областях днем прогнозируют +25+27, а ночью +15+17.
- На юге днем будет +26+30, а ночью +15+20.
Кроме того, в пятницу в Луганской, Донецкой, Запорожской областях, а также в Крыму, будут дожди и грозы.
Такая же погода ожидается в субботу.
Ранее сообщалось, что синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца лета.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Дорогу ніби вкрило білим покровом: у соцмережах люди викладають відео з траси "Миколаїв - Одеса"
В среду, 4 августа, в Хмельницком прошел ливень, из-за которого на дорогах города образовались настоящие реки
На четверг, 5 августа, в Украине объявили штормовое предупреждение
На Украину "обрушатся" дожди, которые принесет новый циклон HENRI
В Украину придет похолодание в западные области