Майже 800 нових хворих за добу. Кількість заражень ковідом в Україні зростає. Але тих, хто одужав, усе одно більше майже тисячу чотириста. 24 людини померли.

В антилідерах Київ, Донецька, Одеська та Харківська області. Вакцинувалися напередодні понад 140 тисяч українців. Загалом же від початку кампанії щеплення отримали близько чотирьох мільйонів.