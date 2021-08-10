В Україні зростає кількість заражень коронавірусом [ Редактировать ]
Майже 800 нових хворих за добу. Кількість заражень ковідом в Україні зростає. Але тих, хто одужав, усе одно більше майже тисячу чотириста. 24 людини померли.
В антилідерах Київ, Донецька, Одеська та Харківська області. Вакцинувалися напередодні понад 140 тисяч українців. Загалом же від початку кампанії щеплення отримали близько чотирьох мільйонів.
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