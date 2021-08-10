Юрій Бойко пояснив, чому гроші МВФ не допоможуть економіці України [ Редактировать ]
Гроші МВФ - як подушка безпеки. Частина коштів, отриманих від Міжнародного валютного фонду, піде на золото-валютні резерви. Принаймні так запевняють в Офісі Президента. Нагадаю, МВФ виділив України майже три мільярди доларів. Гроші дали без жодних зобов'язань. Але за умови, що їх використають на розвиток інфраструктури та підтримку вітчизняних виробників. В опозиції ж стверджують - це Україні не допоможе.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Их нельзя будет использовать на пополнение бюджета на какие-то нужды, так фонд защищает сам себя, понимая, что некоторые страны заходят в дефолт не могут пополнять золотовалютные резервы. Вот они пополняют 165 странам-членам МВФ вот эти заимствования, в том числе попали и 2,7 млрд нашей стране. Но по сравнению с тем, что через месяц нашей стране отдавать, и до конца года отдавать долги, а это почти 8 млрд долларов, то это ничего. Надо занимать экономикой, потому что нас не спасет такие мелкие и невозможность из использовать на нужды государства.
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