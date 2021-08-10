Гроші МВФ - як подушка безпеки. Частина коштів, отриманих від Міжнародного валютного фонду, піде на золото-валютні резерви. Принаймні так запевняють в Офісі Президента. Нагадаю, МВФ виділив України майже три мільярди доларів. Гроші дали без жодних зобов'язань. Але за умови, що їх використають на розвиток інфраструктури та підтримку вітчизняних виробників. В опозиції ж стверджують - це Україні не допоможе.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":