У Британії критично не вистачає водіїв вантажівок [ Редактировать ]
Британія на межі продовольчої кризи. В країні вже дефіцит харчів та побутових товарів. А все тому, що нікому розвозити продукти. Критично не вистачає водіїв вантажівок. Уряд уже навіть попросив підмоги в армії. Яка причина кризової ситуації та як її врегульовують - розповість Світлана Чернецька із Лондона.
Порожні полиці в магазинах уже нікого не дивують. Нестачі певних продуктів виникають періодично. То немає молока, то газованої води, то солодощів. І що тиждень, то ситуація гірша. Самих товарів вистачає - їх просто нікому розвозити до крамниць. За останніми підрахунками, країні бракує ста тисяч водіїв вантажівок.
Кіт Тейлор, водій вантажівки:
Я вважаю, що головна причина дефіциту - низька зарплата. Так, можна заробляти гідно, але це означає - бути постійно в дорозі. Молодь не захоче працювати 70 годин на тиждень і не бачити сім'ї взагалі.
Однак нині до питання зарплати додалися й інші чинники. Насамперед Брекзит. Експорт та імпорт продуктів тепер означає довгі черги на кордонах та митні перевірки.
Джон Ширлі, фахівець із перевезень вантажів:
Найчастіше водіям платять за кілометри. Отже, сидіти годинами на кордоні - зовсім невигідно. Тож європейці або звільняються, або просять керівництво не відряджати їх більше до Британії.
Окрім того, європейцям з бідніших країн стало невигідно працювати в Британії. Адже до Брекзиту вони мали такі самі права, що й британці. Тепер і податки вищі, і влаштуватися на роботу складніше.
Роб Голлімен, директор компанії-перевізника:
Водії з Польщі, Румунії, Чехії, Словаччини, Угорщини - усі вони як поїхали у відпустку на Різдво, так і досі не повернулися. А місцева молодь не погодиться працювати за такі гроші. Тож єдиний вихід - підвищити зарплати, а це одразу ж вплине і на вартість продуктів.
І на додаток до всього трапилася пандемія. А це додаткові тести, самоізоляція та інші обмеження в подорожах. Які ще більше відлякують водіїв. Усе йде до того, що вже за місяць уряду доведеться залучати армію. Військових водіїв збираються відряджати на звичайні продовольчі рейси - розвозити продукти до супермаркетів.
по теме
Аварія сталася на автобані Баликесір на заході країни. Попередньо, автобус здійснював маневр на швидкості 95 кілометрів на годину і водій не впорався з кермування
Європа потроху оговтується від розрухи. Це літо стало набагато мокрішим за попередні. Від рекордних повеней найбільше постраждали Німеччина та Бельгія. Там уже підраховують збитки, завдані посівам
Порожні полиці в магазинах уже нікого не дивують. Нестачі певних продуктів виникають періодично. То немає молока, то газованої води, то солодощів
В немилість також потрапив крам із Литви та Польщі. Така вимога через санкції, запроваджені сусідніми країнами проти режиму Лукашенка
Ці кадри, дворічної давнини, за вересень 2019. Міст Метро оточений поліцією. Невідомий погрожує підірвати конструкцію. Затримує чоловіка врешті спецназ за допомогою БТРа