На Івано-Франківщині одну зі шкіл у гірському районі побудували з неякісної цегли і тепер будівля розсипається. А виділили на неї - 24 мільйони гривень. Хто відповідальний за розтрату коштів і чи понесе за це покарання?

Чотири роки тому в гірському селі Красноїлля вирішили облаштувати новий триповерховий корпус для школи. Всередині: початкові класи, спортзал, бібліотека та кабінети для груп продовженого дня. Будівельники лише залили фундамент - як горяни вже засумнівалися в якості робіт.

Марія Шкіндюк, директорка Красноїльського ліцею:

Сказали, що вони поклали агрополотно, але потім виявилося, що вони таки не поклали і вони приїхали і вони це переробляли. Вони оцю передню стіну переробляли, але робили це сумбурно. Знову ж, була повінь у 2020 році, воно все замулило і все вийшло з ладу.

Як пізніше з'ясувалося, схалтурили будівельники не лише тут…

Василь Фуршега, завгосп школи:

Приїхали з прокуратури, взяли на аналіз цю цеглу - вона не придатна для будови таких великих будівель. Вона може використовуватися десь в каналізації, а не для такої будови.

Зведений перший поверх уже почав сипатися.

Від дощу вона опадає, бачите!

За несумлінного забудовника взялися правоохоронці. Кажуть: той не лише неякісні матеріали використовував, але й отримував кошти за вигадані роботи. Збитки державі - майже пів мільйона гривень.

Марія Римар, речниця управління СБУ в Івано-Франківській області:

Вносив недостовірні відомості в акти виконаних робіт, які складав і власноруч підписував. Зазначаючи у них роботи які фактично виконані не були.

Іванна Федик, речниця прокуратури Івано-Франківської області:

На даний час кримінальне провадження щодо директора будівельної компанії скероване до суду. Йому обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Порушили кримінальну справу і проти працівника обласного управління капбудівництва, який підписував фіктивні акти.

Марія Римар, речниця управління СБУ в Івано-Франківській області:

Повідомлено про підозру в службовій недбалості.

Чому не догледіли і яка подальша доля сільського довгобуду? В управлінні капбудівництва відповіді ми так і не отримали. Втім, дізналися інше - працівник з технагляду і досі об'їжджає із перевірками будівельні об'єкти!

Віталій Степанович на об'єкті. - Він працює ? - Так, він працює.

Тендер на 24 мільйони гривень з будівельником управління розірвало. Та ось нового підрядника поки що немає. Тож будівництво сільської школи вже другий рік заморожене. Хоча мільйони з держбюджету на нього щороку справно надходять.