Євросоюз закликав Білорусь звільнити всіх політв'язнів. Відповідну заяву опублікував речник ЄC із закордонних справ Петер Стано. Напередодні білоруські силовики затримали екскандидата в президенти Андрія Дмитрієва і колишнього посла Білорусі в Словаччині Ігоря Лещеню.

Він одним з перших серед дипломатів підтримав антилукашенківські протести. Також відбулися обшуки в делегатів цифрового майданчику "Схід".

Це онлайн-платформа, яка дає змогу білорусам самостійно висувати і обирати своїх представників на найвищі посади. А голосування проходить за допомогою чат-ботів.