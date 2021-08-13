Євросоюз закликав Лукашенка звільнити всіх політв'язнів [ Редактировать ]
Євросоюз закликав Білорусь звільнити всіх політв'язнів. Відповідну заяву опублікував речник ЄC із закордонних справ Петер Стано. Напередодні білоруські силовики затримали екскандидата в президенти Андрія Дмитрієва і колишнього посла Білорусі в Словаччині Ігоря Лещеню.
Він одним з перших серед дипломатів підтримав антилукашенківські протести. Також відбулися обшуки в делегатів цифрового майданчику "Схід".
Це онлайн-платформа, яка дає змогу білорусам самостійно висувати і обирати своїх представників на найвищі посади. А голосування проходить за допомогою чат-ботів.
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