МЗС України запустив офіційний сайт "Кримської платформи" [ Редактировать ]
Україна активно готується до саміту "Кримської платформи". Сьогодні МЗС запустило офіційний сайт платформи, де міститиметься актуальна інформація щодо запланованих заходів і подій, які розгортались на півострові до і під час російської окупації.
Сам саміт планують провести у понеділок 23 серпня. Свою участь у ньому вже підтвердили майже 40 країн-партнерів, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Міжнародна підтримка у питанні деокупації півострова дуже важлива для Києва. Адже Кремль бачить беззаперечну позицію світової спільноти, що Крим - це Україна.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
Вчора Сергій Лавров, міністр закордонних справ рос федерації, незаконно відвідав український Крим. Там він зробив низку гнівних заяв про кримську платформу, назвав її шабашем, збіговиськом. Я не буду приховувати, - задоволений цією нервовою реакцією. Як казав Махатма Ганді, спочатку вони вас ігнорують, потім вони з вас сміються, потім починають з вами боротися, а потім ви перемагаєте. От Російська Федерація вже успішно здолала перші дві стадії і перебуває на третій, активно з нами бореться. А четверта стадія обов'язково буде. І це буде стадія української перемоги і повернення українського Криму.
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