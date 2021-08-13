Україна активно готується до саміту "Кримської платформи". Сьогодні МЗС запустило офіційний сайт платформи, де міститиметься актуальна інформація щодо запланованих заходів і подій, які розгортались на півострові до і під час російської окупації.

Сам саміт планують провести у понеділок 23 серпня. Свою участь у ньому вже підтвердили майже 40 країн-партнерів, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Міжнародна підтримка у питанні деокупації півострова дуже важлива для Києва. Адже Кремль бачить беззаперечну позицію світової спільноти, що Крим - це Україна.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України: