COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
890 нових випадків Ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 27 пацієнтів померли, понад 400 одужали.
Найбільше інфікувань у Києві, на Одещині та Харківщині, - зазначили у МОЗ.
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