COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
1560 нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 32 людини померли, майже 900 одужали.
Найбільше інфікувань у Києві, на Харківщині та Одещині, - повідомили в МОЗ.
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