В Україні зафіксували 1600 нових випадків інфікувань на COVID-19 [ Редактировать ]
Тисячу 600 нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 26 людей померло, майже 900 одужало. Найбільше інфікувань у Києві, на Одещині та Донеччині - зазначили у Міністерстві охорони здоров'я.
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