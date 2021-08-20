Не витримав. У центрі Херсона впав один із найбільших флагштоків у країні. Заввишки 70 метрів, і вагою в 30 тон! Його готували до дня прапора. Попередня причина аварії - тріснув один із тросів кріплення.

Але не так цікаве саме падіння флагштоку, як історія автомобіля, на який він упав. Користувачі соцмереж виклали відео та фото, де видно, що конструкція буквально розчавила "Лексус". Пізніше журналісти з'ясували, що той належав Віталію Караваєву - чиновнику з управління будівництва Херсонської ОДА, яке імовірно й відповідало за встановлення флагштоку.

Але до того, як на місце прибула поліція - машина зникла. Правоохоронцям вдалося встановити ім'я власника, але той жодних заяв чи претензій не подавав.

Олександр Говорун, начальник Херсонського районного управління поліції: