У світі зафіксували 450 тисяч нових інфікувань на COVID-19 [ Редактировать ]
Понад 450 тисяч нових випадків COVID-19 у світі за минулу добу. Найбільше в Ірані. Там фіксують найвищу смертність від початку пандемії понад 600 людей за добу. Далі в переліку - Велика Британія та США. Високі показники захворюваності в Австралії - майже тисяча.
У столиці Канберрі оголосили карантин. Суворі обмеження запровадили і в Сінгапурі. Там діє комендантська година. Уряд заявляє, що карантинні обмеження триватимуть, доки не вакцинують 70 відсотків дорослих.
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