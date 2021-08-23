Понад 450 тисяч нових випадків COVID-19 у світі за минулу добу. Найбільше в Ірані. Там фіксують найвищу смертність від початку пандемії понад 600 людей за добу. Далі в переліку - Велика Британія та США. Високі показники захворюваності в Австралії - майже тисяча.

У столиці Канберрі оголосили карантин. Суворі обмеження запровадили і в Сінгапурі. Там діє комендантська година. Уряд заявляє, що карантинні обмеження триватимуть, доки не вакцинують 70 відсотків дорослих.