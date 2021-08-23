У середмісті Лондона замайоріли синьо-жовті стяги. Британська діаспора українців відсвяткувала 30-ту річницю незалежности батьківщини. На Вестмінстерському мосту сформували живий ланцюг. Як усе було - бачила Світлана Чернецька.

Пункт збору українців через дорогу від офісу британського прем'єра. Місце добре знайоме активістам. Тут - навпроти Даунінг-стріт, 10, бувало і днювали, і ночували.

Наталія Равлюк, координаторка "Лондон-Євромайдан":

Це місце символічне, ми вже 8-й рік виходимо тут на протести на Даунінг-стріт, ще з часів Майдану - Лондон Євромайдан організовував на цьому місці.

Та цього разу привід зібратися - святковий. Діаспора вирішила завчасно відзначити День незалежності України. Більшість - прийшли після служби у церкві. 18-річний Назар народився і виріс у Лондоні. Але такі заходи ніколи не пропускає.

Назар Білозір, українець з Лондона:

Дуже люблю укр культуру і роблю все, щоб її не забувати і дальше практикувати, пробуємо сім'єю зібратися, або на концерт в клубі піти, або навіть в Україну часом з'їздити, пробуємо святкувати як тільки можемо.

Пів години на збори і колона рушає. Весело і з піснею прямують британські українці до мосту, де сформують символічний живий ланцюг. Це данина пам'яті подіям 1990-го року, коли мільйони українців узялися за руки, з'єднавши Івано-Франківськ та Київ. Та історична акція вважається кроком до здобуття Україною незалежності.

Праворуч Бігбен, ліворуч - Лондонське око. Вестмінстерський міст у центрі Лондона замайорів українськими стягами, а в повітрі лунають народні пісні. Ось так українська діаспора в Лондоні святкує день незалежності

Розпочинає ланцюг один із найдорожчих серцям діаспорян прапорів. Його отримали з передової від бійців 23 мотострілкового батальйону.

Ми давали форми, берци і лікарство, дрони, машину, і вони нам подарок передали прапор - подяку.

Україна понад усе, Україна понад усе

Ігор Гаврилко, українець із Лондона:

Дуже, дуже приємно, що нарешті можна побачити багато українців, що зібралися разом, що врешті, знову беремося за руки - це нам потрібно, тримаймося разом, тримаймося купи, бо ми українці.

А наостанок у середмісті Лондона голосно зазвучав український гімн.