У бывшего народного депутата от "Партии регионов" Олега Царева умерла дочь Екатерина. Ей было всего 17 лет. Об этом он сообщил на своей Facebook-странице.

Судя по фото в публикации, Екатерины не стало еще 15 июля, но о трагедии в своей семье Царев написал только 24 августа. Причину смерти дочери он не назвал.

Когда умирает твой ребенок, кажется, что вместе с ним умираешь ты или часть тебя. Нет. Не так. Ты умираешь вместе с ним, а жалеешь, что не вместо него. Ты уже мёртвый внутри, хотя можешь казаться ещё живым снаружи. У меня умерла дочь. Я не смог ее защитить. Я никогда себе этого не прощу. Часть меня умерла вместе с ней. Часть меня лежит и обнимает ее в могиле. Часть меня ещё живая, но стремиться умереть быстрее и встретиться с ней. Обнять ее. Я снял с неё уже мертвой, но ещё как будто живой, крестик. Повесил себе на грудь. Когда кладу руку на грудь, кажется, что она меня обнимает. Было бы легче, если бы я верил в загробную жизнь. И еще. Я не такой сильный, как думал...

У Олега Царева и его супруги Ларисы четверо детей: Максим (11 мая 1995), Ольга (2 октября 1999), Екатерина (11 октября 2003), Игорь (1 апреля 2008). Двое старших детей живут и учатся в Великобритании.

Напомним, что Олег Царев перешел на сторону самопровозглашенной "ЛНР" и даже называл себя спикером парламента "Новороссии". 20 августа 2015 года МИД Украины аннулировало дипломатический паспорт Олега Царева. 23 сентября СБУ вызвала его на допрос в качестве подозреваемого.

4 ноября Генпрокуратура Украины начала процедуру заочного осуждения Царева, а 25 марта 2016 года - передала в суд заочный обвинительный акт. Царева подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины, ему светит до 12 лет тюрьмы.

Судя по фотографиям на странице Царева, он с семьей осел в оккупированном Крыму. Как сообщали "Подробности", его семья получила от России здание детского санатория "Ай Тодор" - бывшее имение великого князя Михаила Романова.