На территории Украины в июле 2021 года уровень промышленного производства увеличился только на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Согласно им, в период с января по июль 2021 года рост промышленного производства составил 1,8%, при этом за этот же период в прошлом году объемы упали на 6.9%.

Отмечается. что в отрасли добывающей промышленности, а также карьерной разработке за первые 7 месяцев текущего года составил 1,8%, а в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - зафиксировано возрастание на 1,7%.

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Кроме того, на автомобилестроительных производствах Украины по состоянию на декабрь 2020 года произвели 523 машины, что стало на 32% меньше, чем в аналогичный период 2019. Украинские мощности способны ежемесячно выпускать более 30 тысяч единиц транспортных средств

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