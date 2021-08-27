В пятницу, 27 августа, Дмитрий Кулеба раскрыл подробности о "похищении" украинского самолета, который должен был эвакуировать людей из Афганистана. Об этом сказал глава МИД Украины Дмитрия Кулебы эфире "Украина 24".

Оказалось, что частная компания, с которого составляли соглашение, решила нарушить договоренности.

Самолету говорят, в шесть утра до вас подвезут группу пассажиров, ждите и вылетайте. Но ночь, самолет вдруг выходит на "рулежки" и улетает без наших граждан. Мы буквально развернули один самолет в воздухе из-за того, что на его борту не было граждан Украина.

Как позже выяснилось, частный самолет решил нарушить договоренность и забрать десяток своих родственников, а также их членов семей.

Мы их развернули на полпути к Украине, сказали, что без граждан Украины мы вас не примем.

Напомним, что в МИД Украине опровергли информацию об угоне.

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