"Угон" украинского самолета : Кулеба прояснил ситуацию [ Редактировать ]
В пятницу, 27 августа, Дмитрий Кулеба раскрыл подробности о "похищении" украинского самолета, который должен был эвакуировать людей из Афганистана. Об этом сказал глава МИД Украины Дмитрия Кулебы эфире "Украина 24".
Оказалось, что частная компания, с которого составляли соглашение, решила нарушить договоренности.
Самолету говорят, в шесть утра до вас подвезут группу пассажиров, ждите и вылетайте. Но ночь, самолет вдруг выходит на "рулежки" и улетает без наших граждан. Мы буквально развернули один самолет в воздухе из-за того, что на его борту не было граждан Украина.
Как позже выяснилось, частный самолет решил нарушить договоренность и забрать десяток своих родственников, а также их членов семей.
Мы их развернули на полпути к Украине, сказали, что без граждан Украины мы вас не примем.
Напомним, что в МИД Украине опровергли информацию об угоне.
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