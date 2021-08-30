Подробиці завершують серію сюжетів до "Дня Незалежності". Сьогодні останній великий матеріал про нашу країну і здобутий нами суверенітет. Як тоді, у далекі дев'яності, новину про створення нашої держави зустріли у світі? Хто першими нас визнав як націю? І з якими перепонами "новонародженій" Україні довелося зіткнутися - дивіться далі.

Польща та Канада. Саме вони першими визнали незалежність України. Потім одна за одною інші держави. І вже 1995 року Україна поповнила лави Ради Європи. У Страсбурзі перед Європейським палацом замайорів синьо-жовтий стяг. Хоча відносини України з іншими країнами мають значно глибше коріння.

Перші дипломатичні відносини з Бельгією Україна встановила понад 100 років тому. У цій будівлі в Брюсселі працювала надзвичайна дипломатична місія Української Народної Республіки, про що свідчить меморіальна дошка. Тепер щороку у грудні, з нагоди Дня працівників дипломатичної служби України, українські та бельгійські дипломати приносять сюди квіти.

Від перших днів незалежності Україна декларувала себе як мирну державу. Не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї. Це прописане в Декларації про державний суверенітет. Із власної ініціативи Київ відмовився від - третього за величиною ядерного арсеналу у світі. 1994 року Україна, Росія, Велика Британія та Сполучені Штати Америки підписали Будапештський меморандум.

Україна втрачає ядерний статус - в обмін на гарантії безпеки. Але дотрималися його не всі. Документ не завадив Росії відібрати Крим і ввести війська на Донбас. Українські дипломати розгорнули роботу на всіх фронтах.

Павло Клімкін, міністр закордонних справ України (2014 - 2019):

Окупація частини української території і, де-факто, воєнна агресія Російської Федерації проти України створила ситуацію, за якої деякі країни можуть вважати легальні та політичні інструменти як недостатні для захисту своєї територіальної цілісності.

Перші засоби впливу - економічний тиск.

Щойно після анексії Криму, у березні 2014 року, Євросоюз запровадив санкції проти осіб, причетних до грубого порушення міжнародного права. Відтоді чорний список розширився, а дію санкцій ЄС продовжує щопівроку.

Захід не визнає анексії Криму. І з початку бойових дій на Сході підтримує Україну. Євросоюз та США виділяють кошти для живлення економіки та армії. 2018 року Україна отримує американські протитанкові ракетні комплекси "Джавелін".

Джеймс Меттіс, міністр оборони США (2017 - 2018):

Оборонну зброю для провокації може використати лише агресор. І очевидно, що Україна не є агресором, адже це на її території йдуть бої.

Страшні, але доленосні події на сході остаточно кристалізували нашу самоідентифікацію. Україна - це Європа. Україна - бере курс на НАТО. А 2017 року у Страсбурзі підписано угоду про безвізовий режим із ЄС.

За даними авторитетної консалтингової компанії "Хенлі енд партнерс", український біометричний паспорт на 35 місці зі 110 у міжнародному рейтингу паспортів! Без візи або за візою після прибуття, українці можуть відвідати 136 країн. З них 26 - це європейські держави Шенгенської зони.

Україна це не лише мільйони громадян, які тут живуть. Це ще понад 10 мільйонів нашого цвіту, який справді по всьому світу. Це вони скидалися грішми на бронежилети та генератори для наших військових на початку війни. І виходили на акції підтримки.

Україну знають у світі. Хтось назве ім'я спортсмена, приміром, Шевченка чи братів Кличків. Хтось - нашого вченого. А хтось скаже слово Майдан.

А хтось пригадає найріздвянішу у світі мелодію - "Щедрик"! Наш культурний спадок під охороною ЮНЕСКО. У списку матеріальних цінностей світу - сім об'єктів із України. А до списку нематеріальної - намірився український борщ.

Євген Клопотенко, шеф-кухар:

Борщ - він охоплює кожну родину, кожну людину, кожну особу, яка живе, мешкає, народилася в Україні. Це те, що тече в наших венах. Тут навіть не потрібно питати, чий це борщ. Коли ми їдемо за кордон і хочемо представити цінності своєї країни, ми перше називаємо, звичайно борщ.

Гостинна, колоритна, смачна і цікава. Такою бачать Україну туристи з усього світу. Такою її пам'ятають діаспоряни. Такою ми можемо пишатися нею у будь-якій точці планети.