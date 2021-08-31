В Україні зафіксували більше тисячі трьохсот випадків COVID-19 за добу [ Редактировать ]
Тисяча 356 нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 51 пацієнт помер, майже тисяча 300 - одужало.
Найбільша кількість інфікувань у Києві, на Харківщині та Одещині - зазначили у Міністерстві охорони здоров'я.
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Найбільше нових випадків зафіксували у столиці, а також на Харківщині та Дніпропетровщині