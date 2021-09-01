Німеччина готова розмовляти з талібами задля вирішення практичних питань [ Редактировать ]
Переговорів із "Талібаном" не уникнути - вважає міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.
За його словами, це не означає, що країна офіційно визнає нове керівництво Афганістану. Утім, готова розмовляти з талібами заради вирішення, цитую - "практичних питань".
Задля цього Берлін може повернути до країни німецьких дипломатів. Від талібів у німецькому уряді вимагають поваги до базових прав людини.
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