ДТП української сім’ї в Астрії: загинули двоє дітей [ Редактировать ]
Українська сім'я потрапила у ДТП в Австрії, загинули двоє дітей. Про це повідомили в МЗС.
Автотроща сталася напередодні на трасі неподалік міста Везендорф. Водій зупинив авто через несправність. Автомобіль, який мчав позаду, не встиг загальмувати і здійснив наїзд.
Загинули два хлопчики віком двох та шести років. Їхніх батьків ушпиталили з травмами.
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