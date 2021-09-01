Українська сім'я потрапила у ДТП в Австрії, загинули двоє дітей. Про це повідомили в МЗС.

Автотроща сталася напередодні на трасі неподалік міста Везендорф. Водій зупинив авто через несправність. Автомобіль, який мчав позаду, не встиг загальмувати і здійснив наїзд.

Загинули два хлопчики віком двох та шести років. Їхніх батьків ушпиталили з травмами.