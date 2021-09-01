За словами директора, є правила і для батьків.

Новий навчальний рік сьогодні розпочався в Україні. Поки у звичайному форматі - без дистанційки. Про особливості цьогорічного Дня знань розповість наша кореспондентка - Тетяна Радченко.

З посмішкою на обличчі, з букетами в руках - так розпочався сьогодні ранок у школярів. Після довготривалого онлайн-навчання та канікул учні знову повернулися за парти. На урочистій лінійці сьогодні присутні лише перші та одинадцяті класи. Навчання відбуватиметься з чітким дотриманням карантинних норм.

Тетяна Мінько, директорка школи №183:

Буде розведення , наприклад, уроки розпочинаються у початковій школі о 8:10, у старшій школі розпочинаються о 9 годині , звичайно, дітки всі знаходяться в одному класі, в одному приміщенні , для того, щоб менше вони рухалися по коридорах і зустрічалися один з одним.

За словами директора, є правила і для батьків. До школи вони не заходять.

Тетяна Мінько, директорка школи №183:

У нас розписані всі локації, батьки приводять діток до школи, там зустрічають, у кожного своя локація, зустрічає вчитель діток і там же може поспілкуватися з батьками.

Задля забезпечення повноцінного освітнього процесу - більшість вчителів вакцинувалися та чекають дітей у класах.

Лілія Литвиненко, вчителька початкових класів:

Вчителі нашої школи пройшли вакцинацію в повному об’ємі. Для того, щоб ми змогли прийняти діток і навчатися за шкільними партами цього навчального року.

Де в чому зазнала змін і навчальна програма. За словами педагогів, у центрі уваги - перш за все школярі, і вже базуючись на рівні їхніх знань буде формуватися подальший курс викладання. Самі учні також раді повернутися за парти. На питання: "дистанційка чи навчання офлайн" - відповідали одноголосно.

Єгор, школяр:

Я дуже радий повернутися до школи , бо побачу своїх вчителів , друзів. Краще ходити до школи, бо дистанційно нічого не розумієш зовсім.

Варвара, школярка:

Дуже скучила за друзями, та й не дуже було зручно працювати в умовах карантину.

І навіть найменший серед першачків Сашко радий прийти до школи.

Олександр, школяр:

Я дуже хотів до школи, бо тут багато друзів.