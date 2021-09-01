Це сталося! В Україні пролунав перший дзвоник. Святкові лінійки сьогодні провели просто неба. І вже завтра тисячі школярів та студентів сядуть за парти. І попри карантинні обмеження - навчатимуться у звичному режимі.

Та чи можливе повернення до дистанційки? І за яких умов можливий такий сценарій? Олена Логінова дізналася про особливості навчального року. І розкаже, як готувалися до Дня знань - батьки, діти і вчителі.

Женя зустрічає нас ще у ліжку. Але з порогу запевняє:

Я уже в школу хочу ... ну тогда пора собираться.

Нашій героїні сім років і свято першого вересня для неї відбувається вже друге. Збирає Женю до школи її старша сестричка Каріна. Спочатку одягають святкову вишиванку. Далі найцікавіше - зачіска. Довгі коси розчесати не легко. Але результат того вартий - два пухнасті хвости прикрашають традиційні білі банти.

Зараз в нас марафет, робимо красиву зачіску, вишиванка, щоб бути найкращими. -Мне нравится образ, настроение шикарное!

Але без сніданку в школу - зась. На кухні над стравами чаклує бабуся Жені.

Я тебе сделала твою любимую яичничку с огурчиком.

Поки наша учениця снідає, бабуся Наталя ділиться своїми очікуваннями щодо нового навчального року.

Успехов в учебе и очень хотелось бы, чтобы они занимались очно. Потому что такие маленькие дети, им очень трудно все-таки дается онлайн, поэтому хотелось бы, чтоб карантин уже ушел и детки все собирались в классе с учителями.

На уроки Женіни однокласники прийдуть вже завтра. А сьогодні для них - святкова зустріч і поїздка в зоопарк. Без святкової лінійки. Останню - провели лише для першачків. Щоб уникнути скупчення і витримати карантинні вимоги.

Олег Скрипачук, директор Київської загальноосвітньої школи №285:

Діти навчаються так само, як і в минулому році в своїх кабінетах. Перші, четверті класи - вони ходять без масок , 5-11 класи на перервах вони ходять в масках обов'язково, в них є певні свої зони де вони можуть відпочивати.

Святковий настрій і у батьків. Кажуть, раді, що діти нарешті навчатимуться за партами.

Должны дети ходить в школу, должны учиться в школе, заниматься с детьми, общаться, а не дома сидеть.

Очікую саме головне, що не буде оцього віддаленого доступу. Це для мене шок буде тому що дітей у мене троє і якщо, ще середня дитина буде сидіти вдома я не зможу нормально працювати.

А це вже інша київська школа. На урочистій лінійці тут і перші і одинадцяті класи.

Тетяна Мінько, директорка школи №183:

Уроки розпочинаються у початковій школі о 8:10, у старшій школі розпочинаються о дев'ятій годині, звичайно, дітки всі знаходяться в одному класі, в одному приміщенні, для того щоб менше вони рухалися по коридорах і зустрічалися один з одним.

Як і раніше батьків до навчальних закладів не пускатимуть. А вимога до шкільних колективів - щепленими мають бути 80% педагогів.

Лілія Литвиненко, вчителька початкових класів:

Вчителі нашої школи пройшли вакцинацію в повному об'ємі для того, щоб ми змогли прийняти діток.

Олег Скрипачук, директор Київської загальноосвітньої школи №285:

У нас десь 67 відсотків, я думаю, до кінця цього тижня, навкрай, до кінця наступного тижня, у нас будуть вакциновані всі ці 80%.

У такому разі школа працюватиме навіть під час локдауну. Але, якщо кількість вакцинованих вчителів буде меншою, і область, в якій знаходиться навчальний заклад почервоніє, дітей переведуть на онлайн навчання.