У Південній Африці винайшли надзвуковий електролітак [ Редактировать ]
З Лондона в Нью-Йорк за три години - з нульовим викидом вуглецю. У Південній Африці показали зображення моделі надзвукового електролітака вертикального зльоту та посадки.
Його збирає стартап LEAP Aerospace. Швидкість літака становитиме 2400 кілометрів за годину. На борт він братиме до 88 пасажирів.
За задумом розробників, цей електролітак повинен курсувати на майже космічній висоті у 18 кілометрів і працювати тихіше за вертоліт. Також розробляють систему безпечної посадки.
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