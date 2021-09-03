В Украине на выходные опустится температура воздуха до +4 градусов в северных областях. Кроме того, будут идти дожди.

4 сентября

Дожди накроют всю Украину. Не затронут Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Львовскую, Волынскую и Ривненскую области, а также Крым.

На всей территории страны прогнозируют +15-17 градусов. Ночью температура опустится до +9-11 градусов.

Теплее будет в южных и восточных областях. Там воздух прогреется до +23 градусов. Ночью будет +12-14 градусов.

5 сентября

Днем сохранится прохладная погода с показателями термометра на уровне +15-17 градусов.

Ночью значительно похолодает, в северных областях температура опустится до +4-6 градусов.

В южных областях будет теплее. Температура там будет держаться на уровне +19-21 градусов. Ночью опустится до +10-12 градусов.

Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань в сентябре будет и жара, и дожди, и похолодание.

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