У Париж привезли рештки динозавра, який жив щонайменше 66 мільйонів років тому. Їх виставлять на аукціон. Уже відомо, що потенційні покупці готові заплатити понад мільйон євро. Як і де відкопали залишки? Що це за динозавр? І як до торгів ставляться палеонтологи дивіться далі.

Так у Парижі вивантажували кістки найбільшого з коли-небудь знайдених трицератопсів. Це - динозаври з трьома рогами, які заселяли нашу планету щонайменше 66 мільйонів років тому.

Вважають, що трицератопси жили наприкінці крейдового періоду - він розпочався близько 145 мільйонів років тому. Довжина цих динозаврів становила дев'ять метрів, а вага - близько шести тон. Рештки знайденого, як його прозвали палеонтологи, "Великого Джона" відкопали в американському штаті Південна Дакота в 2014 році. А таке прізвисько дали на честь власника ділянки, де відбувалися розкопки.

Якопо Бріано, палеонтолог:

Ми порівняли розміри "Великого Джона" зі знайденими залишками інших трицератопсів і встановили, що саме він найбільший серед усіх коли-небудь знайдених динозаврів цього виду. Цікаво і те, що на місці розкопок ми дізналися - "Великий Джон" бився з іншим, трохи меншим, своїм родичем. І той рогом поранив його череп.

І от тепер "Великого Джона" виставляють на аукціон. Торги відбудуться в одному з аукціонних домів Парижа. Організатори розповідають - за динозавра боротимуться з десяток потенційних покупців, і за нього планують отримати щонайменше мільйон євро.

Александре Джікелло, організатор аукціону:

За нього можуть заплатити і півтора мільйона євро. Чи навіть більше. Чимало охочих бажають придбати скелет цього динозавра. Звичайно, не так багато, як тих, хто купує, наприклад, картини на аукціонах. Однак тут дійсно надзвичайно рідкісна річ. А тому вартість може зрости.

Аукціон відбудеться наприкінці жовтня. Але серед палеонтологів є й ті, хто вважає, що продавати такі рідкісні знахідки приватним особам неправильно та безвідповідально. Адже їх варто зберігати передусім у музеях.