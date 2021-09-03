На Українській енергобіржі ціна на газ підскочила до історичного максимуму. 20 000 гривень за тисячу кубометрів. Це майже 745 доларів. Все через збільшення цін і попиту на газ в Європі. Утім, в тій же Європі ціна становить майже 630 доларів за тисячу кубометрів. Більше економічних новин - в огляді Кирила Воронка.

На 40 відсотків зростуть тарифи на опалення і гарячу воду в Києві. Про це попереджає "Київтеплоенерго" в заяві на офіційному сайті підприємства. А все через здорожчання "блакитного палива" в Європі. Тож виробник змушений купувати газ за вищими цінами.

Якщо зараз гігакалорія коштує майже 1654,4 грн для населення, то після подорожчання ціна може зрости до 2151−2433 грн. Наприклад, на опалення однокімнатної квартири в середньому споживач витрачає півтори гігакалорії, це майже дві з половиною тисячі гривень, а за новими умовами становитиме до понад трьох з половиною тисяч.

70 гривень за кілограм яблук, прогнозують садоводи. Причина - весняні рясні дощі та гради. Вони пошкодили майже стиглі фрукти, а також спричинили їх хвороби. Утім, не всі експерти поділяють таку думку. За інформацією представників Української плодово-овочевої асоціації, цієї осені середня ціна на яблука в Україні становитиме від 18 до 25 гривень за кілограм, залежно від сорту і місця покупки.

Поступово, до кінця сезону, яблука здорожчають до 25-35 гривень за кіло. Зараз середні ціни на різні сорти яблук - від 10 до 25 гривень за кілограм, а на оптових ринках і в регіонах їх вартість ще менша.

Майже 90 мільйонів гривень за Вінницький завод з переробки алмазів. Про таку стартову ціну повідомили у Вінницькій облдержадміністрації. Весь пакет акцій заводу виставили на аукціон з приватизації, який має відбутися 1 жовтня.

Окрім нерухомості новий власник отримає все технологічне обладнання підприємства. Воно почало працювати у 1973 році - в радянській системі алмазопереробної промисловості. 2020 року підприємство стало акціонерним товариством.