Музеї, як ліки проти коронавірусного стресу. З такою ідеєю виступила влада Брюсселя. У столиці ЄС вирішили провести експеримент, який давно став поширеною практикою в канадському Квебеку - дозволити лікарям прописувати своїм пацієнтам терапевтичні візити до культурних закладів. Як усе організували бачила Олена Абрамович.

Олена Абрамович, кореспондентка:

Почуваєтесь пригніченими, майже у депресії? А коли востаннє ви були у музеї? Саме такі питання скоро ставитимуть своїм пацієнтам брюссельські психологи і відправлятимуть їх на безкоштовні екскурсії.

Під час пандемії скаржитися на вигорання та інші психологічні проблеми стало все більше бельгійців. Одне з опитувань продемонструвало - 65% молодих людей протягом останнього року мали депресивні симптоми. Боротися з ними міська рада вирішила шляхом арт-терапії.

Дельфін Губа, представниця з питань культури та туризму міської ради Брюсселя:

Наукові дослідження свідчать - культура може мати позитивний вплив на наше здоров'я. Як фізичне, так і ментальне. І саме тому місто Брюссель розпочинає "музейну терапію". Ми запустили пілотний проект разом з лікарнею Брюгман, відділом психіатрії. Лікарі можуть призначити візит до музею для пацієнтів, яким це може бути корисно.

За пілотним проєктом, психологи зможуть призначити пацієнтам до 50 відвідувань музеїв на рік. Для втілення ідеї в життя додаткових коштів з бюджету не виділяли. Просто домовились з низкою державних музеїв, що ті відкриватимуть свої двері безкоштовно тим, у кого є "рецепт від лікаря".

Беренжер де Лавелеє, кураторка Міського музею Брюсселя:

Оскільки наш музей належить місту, то ми у будь-якому разі отримуємо фінансування з міського бюджету - це видатки на культуру. Але з радістю підтримуємо цей проект і очевидно, для нас це честь надати допомогу таким чином особам, які у складній психологічній ситуації.

Наразі до проєкту включили п'ять музеїв різного напрямку - від Будинку короля на головній площі Брюсселя та Гардеробу, хлопчика-дзюркунчика до Музею каналізації. Міська влада сподівається, що з часом до акції долучаться і приватні музеї. Перші висновки наскільки експеримент вдалий мають зробити через три місяці.

Лаура, туристка з Італії:

Як на мене - це дуже хороша ідея. Навіть просто прогулянка містами - вже розслабляє. А відвідування музеїв, кіно, вихід зі своєї рутинної зони - це само собою терапевтично.

Тір, турист з Німеччини:

Думаю, тут все залежить від того, у якому ви стані. Може, для когось це і хороша ідея, але я не впевнений, чи всім потрібен квиток в музей і чи від цього покращується ментальне здоров'я.

Спробувала влада Брюсселя зробити доступнішими і візити до психологів. Лікарям запропонували надавати консультації за гранично низькою ціною - 11 євро за візит. Решту, а це 65 євро, має компенсувати місто. Щоправда, схема відшкодування виявилась дещо складною і зголосилися за нею працювати не так багато лікарів, як сподівались чиновники.