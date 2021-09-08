Верховна Рада легалізувала криптовалюту та засудила російські вибори на окупованих територіях [ Редактировать ]
Біткоїн у законі і вибори в окупованому Криму. Верховна Рада за один день легалізувала криптовалюту і засудила російські вибори на українських територіях. Про всі депутатські рішення розкаже Ксенія Барвіненко.
Квартира за біткоїн, цифрова зарплата і криптоподатки. У парламенті вирішили перетворити віртуальні гроші - на реальність. Щоб власники криптовалюти могли легально обмінювати, декларувати їх, сплачувати податки і захищати власні статки.
Олександр Борняков, заступник міністра цифрової трансформації:
Для громадян це дасть можливість захистити свої статки. Наприклад, в випадку якихось шахрайських дій захищати себе, вони можуть вказувати в деклараціях, можуть обмінювати. Що стосується бізнесу - компанія зможе працювати в цій сфері, платити податки, капіталізувати себе.
Ринок криптовалюти існує в Україні роками. Ба більше, наша держава - один з лідерів у використанні віртуальних грошей, їхній щоденний обіг сягає мільярда гривень. Тож аби ринок працював прозоро, він матиме одразу три регулятори.
Єгор Чернєв, народний депутат, "Слуга народу":
З одного боку - НБУ, що стосується взаємодії криптоактивів з національної валютою в частині взаємодії з цінними паперами - нацкомісія з цінних паперів, що стосується взаємодії віртуальних активів з фізичними активами, це буде регулювати спеціальна створена служба, яка буде підпорядкована мінцифрі.
Від питань економічних депутати перейшли до питань політичних. Країна-агресор хоче провести вибори до Держдуми, зокрема й на окупованих українських територіях.
Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність":
Це брутальне порушення міжнародного права, це брутальне порушення всіх засад міжнародного права, української Конституції, вони це роблять в той момент, коли знищують людей в Криму.
Сергій Соболєв, народний депутат, "Батьківщина":
Вибори на окупованих територіях, а тим більше, в той ієзуїтський спосіб, в який це робить окупант, коли по пошті, в електронному вигляді вони дозволять експериментально голосувати, це зайве підтвердження того, що ми не визнаємо таких виборів і ми будемо наполягати на тому, щоб вся міжнародна спільнота пітримала позицію парламент України.
Постанову підтримали 318 нардепів. А от інший документ, звернення до конгресу США надати Україні статус основного союзника поза НАТО, підтримки не знайшов.
Сергій Рахманін, народний депутат, "Голос":
Зараз голосувати за надання статусу - це демонстрація ненадійності нас як парнерів. Нас постійно хитає. Позаблокові, членство в НАТО, ПДЧ, особливий статус.
Натомість голоси вдалося зібрати, аби змусити держкомпанії розсекретити інформації про зарплати та премії їхніх керівників.
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