Итальянское агентство по лекарствам (Aifa) одобрило введение бустреных вакцин от коронавируса. Вакцинация начнется в конце сентября.

Отмечается, что 500 тысяч людей с ослабленным иммунитетом смогут вакцинироватся третьей дозой. Их будут прививать вакцинани Pfizer и Moderna.

Затем бустерной дозой планируют привить пожилых граждан и медицинских работников.

На данный момент более 70% граждан Италии в возрасте старше 12 лет получили две дозы вакцины.

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