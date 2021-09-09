В Италии одобрили третью дозу вакцины от COVID-19 [ Редактировать ]
Итальянское агентство по лекарствам (Aifa) одобрило введение бустреных вакцин от коронавируса. Вакцинация начнется в конце сентября.
Отмечается, что 500 тысяч людей с ослабленным иммунитетом смогут вакцинироватся третьей дозой. Их будут прививать вакцинани Pfizer и Moderna.
Затем бустерной дозой планируют привить пожилых граждан и медицинских работников.
На данный момент более 70% граждан Италии в возрасте старше 12 лет получили две дозы вакцины.
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