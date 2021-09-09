Авторитетні злочинці, завсідники санкційних списків і... жодної жінки. Це - новий тимчасовий уряд Афганістану під орудою талібів. Новоспечені чиновники вже виступили із заявою. Оголосили про перші заборони, які торкнуться пересічних афганців. Хто є хто у новому Кабміні та як на ці призначення відреагувала міжнародна спільнота - дивіться далі.

Це - Мулла Мохаммад Хасан Ахунд. У санкційних списках Радбезу ООН фігурує як терорист. А тепер - прем'єр-міністр тимчасового уряду ісламістів. Його заступником і віце-прем'єром таліби призначили Муллу Абдулу Гані Барадара. Де-факто вважається лідером "Талібану". Мав хороші відносини з ватажком "Аль-Каїди" Усамою Бен Ладеном.

Забіулла Муджахід, речник "Талібану":

Новий ісламський уряд представляє очільника кабміну, його заступників, міністрів та інших чиновників.

Серед дев’яти призначень виділяється і голова МВС - Сіраджуддін Хаккані. Військовий керівник і ватажок так званої "мережі Хаккані" - найвпливовішої і найбільш смертоносної фракції всередині "Талібану". У США її вважають терористичною. Нового главу афганського МВС розшукує ФБР. Готові дати за його голову 10 мільйонів доларів.

Ентоні Блінкен, держсекретар США:

Ми стурбовані послужним списком деяких із цих осіб. Незважаючи на обіцянки, що новий уряд буде інклюзивним, в оголошеному переліку є лише таліби, наближені до них люди, і жодної жінки.

Гайко Маас, міністр закордонних справ Німеччини:

Перехідний уряд, який не включає інші групи населення, не є сигналом для міжнародного співробітництва та стабільності в країні.

Подібний месседж пролунав і в Брюсселі. Але співпрацювати з новими політиками у питаннях гуманітарних готові як в Євросоюзі, так і в США. Вашингтону ще треба вивезти з Афгану майже 200 своїх громадян. Таліби дозволили їх забрати чартерами. Рейс має вилетіти з кабульського летовища до кінця дня.

Ентоні Блінкен, держсекретар США:

Талібан бажає міжнародного визнання і підтримки. Та усе це треба спочатку заробити.

Тим часом новий уряд запроваджує зміни. Перш за все заборонив афганцям протестувати. У першій офіційній заяві МВС йдеться, що стихійні збори на вулицях порушують громадський порядок. Натомість відомство дозволило сплановані акції.

Причину зібрання, його місце і час організатори мають передати мін’юсту щонайменше за добу. Протягом останнього тижня у Кабулі та Гераті пройшли мітинги проти "Талібану". Радикали розганяли натовпи пострілами в повітря, є загиблі. А ці двоє - журналісти, які висвітлювали акції непокори. Їх затримали, катували кілька днів, врешті - відпустили.

Протягом десяти хвилин сім-вісім людей били нас безперестанку так сильно, як тільки могли. Інколи діставали палиці і гатили ними. Коли ми знепритомніли - кинули в камеру до інших.

Незадоволені новою владою і жінки. Відреагували на суто чоловічий склад перехідчого уряду демонстраціями. Деяких учасниць таліби побили, решту - розігнали, а потім заявили: все ще планують призначити жінок на керівні посади. На які саме та коли - не уточнили.

А вже в наступній заяві радикали заборонили афганкам займатися спортом. Це стосується і атлеток національних збірних. За словами представника нового уряду, іслам дозволяє жінкам виходити на вулицю тільки за необхідності, а спорт не є таким.