У ЗМІ з'явилася неофіційна інформація, що парламентський комітет має терміново розглянути законопроєкт про столицю, який може значно обмежити повноваження чинного мера. У київської влади позиція однозначна: цей документ не можна ставити на голосування до оцінки Венеційської комісії та Ради Європи.

Цей законопроєкт, нагадаю, ухвалили в першому читанні. До нього подали майже тисячу поправок - і після їх розгляду має відбутися друге. У документі пропонують розмежувати повноваження міського голови та очільника КМДА.

Віталій Кличко, міський голова Києва: