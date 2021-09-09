Законопроект про столицю обмежить повноваження мера [ Редактировать ]
У ЗМІ з'явилася неофіційна інформація, що парламентський комітет має терміново розглянути законопроєкт про столицю, який може значно обмежити повноваження чинного мера. У київської влади позиція однозначна: цей документ не можна ставити на голосування до оцінки Венеційської комісії та Ради Європи.
Цей законопроєкт, нагадаю, ухвалили в першому читанні. До нього подали майже тисячу поправок - і після їх розгляду має відбутися друге. У документі пропонують розмежувати повноваження міського голови та очільника КМДА.
Віталій Кличко, міський голова Києва:
Ключовою метою цього закону про столицю є тільки одне - Кличко не подобається. Не подобається, що він не підпорядковується комусь там зверху. Я можу сказати стовідсотково, що я підпорядковуюсь тільки киянам, які мене вибрали, які довірили мені права відстоювати розвиток нашого міста. Столицею повинно керувати саме самоврядування.
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