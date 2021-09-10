У Франції попрощалися з легендарним актором Жаном-Полем Бельмондо. Церемонія відбулась у Почесному дворі паризького Будинку інвалідів.

На прощанні були родичі, політики, діячі культури та спорту. Віддати останню шану приїхав і президент Еммануель Макрон. Потрапити на церемонію за спецперепустками змогли близько тисячі шанувальників актора. Решта спостерігала за церемонією на гігантських екранах, встановлених у дворі.

Жан-Поль Бельмондо помер чотири дні тому. Йому було 88. У кіно дебютував 1956-го - зіграв понад сотню ролей. У 2011-му йому вручили почесну "Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю, а у 2016-му - "Золотого лева" за внесок у світовий кінематограф.