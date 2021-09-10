Прощання з легендою: в останню путь провели актора Жана-Поля Бельмондо [ Редактировать ]
У Франції попрощалися з легендарним актором Жаном-Полем Бельмондо. Церемонія відбулась у Почесному дворі паризького Будинку інвалідів.
На прощанні були родичі, політики, діячі культури та спорту. Віддати останню шану приїхав і президент Еммануель Макрон. Потрапити на церемонію за спецперепустками змогли близько тисячі шанувальників актора. Решта спостерігала за церемонією на гігантських екранах, встановлених у дворі.
Жан-Поль Бельмондо помер чотири дні тому. Йому було 88. У кіно дебютував 1956-го - зіграв понад сотню ролей. У 2011-му йому вручили почесну "Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю, а у 2016-му - "Золотого лева" за внесок у світовий кінематограф.
по теме
Помер відомий французький актор Жан-Поль Бельмондо. Про це повідомив його адвокат.
Умер актер "Полицейской академии" Арт Метрано. На пике своей карьеры, в 1989 году, актер получил серьезную травму позвоночника, из-за которой его ноги оказались парализованными
Ювілей великого актора. Богдану Ступці сьогодні могло б виповнитися 80. До цієї дати у столиці встановили пам'ятну дошку.
Для 31-летней актрисы и ее 37-летнего мужа Кука Марони это будет первый ребенок. Дженнифер Лоуренс познакомилась с арт-дилером и директором художественной галереи Марони через общего друга весной 2018 года. Вскоре они начали встречаться, а в феврале 2019 года обручилась. Пара сыграла свадьбу в октябре 2019 года
Історії про війну на Донбасі та життя після неї. Кінофестиваль "Українська весна" у Брюсселі цьогоріч міг би називатися "Українська війна".