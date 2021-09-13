Корупційний скандал: зловмисники хотіли наживитися на держзакупівлі ноутбуків для вчителів [ Редактировать ]
Відкат у 300 мільйонів гривень. На держзакупівлі ноутбуків для вчителів хотіли нажитися зловмисники. Корупційну схему викрила Служба безпеки. Хто саме стоїть за оборудкою - не повідомили. Зловмисники телефонували підприємцям і представлялися працівниками Мінцифри.
Пропонували підняти ціни на третину, за це обіцяли перемогу в тендері. Міністерство вже провело нараду з ІТ-компаніями. І попри корупційний скандал - кажуть - тендер не скасують. Загалом на програму "Ноутбук кожному вчителю" уряд виділив майже мільярд.
Ілля Вітюк, т. в. о. начальника Департаменту кібербезпеки СБУ:
Були проведені особи, які провели певні перемовини з учасниками айті ринку, які можуть бути задіяні до даної програми та домовились з ними про необхідність завищення цін на понад 30 відсотків , саме ці відсотки повинні були бути у вигляді відкатів, по суті – вкрадені.
Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України:
Зараз ми направили всі договори по всій країні на повторну експертизу , не зупиняємо цю субвенцію , не відміняємо договори, ми просто повторно проаналізуємо всі умови і всі деталі цих тендерів.
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