Міністерство вже провело нараду з ІТ-компаніями. І попри корупційний скандал, кажуть - тендер не скасують.

Відкат у 300 мільйонів гривень. На держзакупівлі ноутбуків для вчителів хотіли нажитися зловмисники. Корупційну схему викрила Служба безпеки. Хто саме стоїть за оборудкою - не повідомили. Зловмисники телефонували підприємцям і представлялися працівниками Мінцифри.

Пропонували підняти ціни на третину, за це обіцяли перемогу в тендері. Міністерство вже провело нараду з ІТ-компаніями. І попри корупційний скандал - кажуть - тендер не скасують. Загалом на програму "Ноутбук кожному вчителю" уряд виділив майже мільярд.

Ілля Вітюк, т. в. о. начальника Департаменту кібербезпеки СБУ:

Були проведені особи, які провели певні перемовини з учасниками айті ринку, які можуть бути задіяні до даної програми та домовились з ними про необхідність завищення цін на понад 30 відсотків , саме ці відсотки повинні були бути у вигляді відкатів, по суті – вкрадені.

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України: