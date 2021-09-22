Госкомитет здравоохранения КНР заявил о возможном новом эпицентре заражения СOVID-19 внутри страны. Им может стать китайская провинция Хэйлунцзян, город Харбин.

Так, за минувшие сутки в данном регионе было зафиксировано три новых случая заражения коронавируса внутреннего происхождения.

Указано, что местная власть на неделю закрыла детские сады и средние школы, кинотеатры, спортивные залы, начала кампанию массового тестирования населения, чтобы избежать распространения инфекции.

Сейчас жителям рекомендовано избегать поездок на общественном транспорте, по возможности не выходить из дома.

Читайте также, штамм коронавируса "Дельта" зафиксировали по меньшей мере в 174 странах мира. Впервые он был обнаружен в Индии, регионы Африки, Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья сообщили об уменьшении количества новых случаев, а регионы Европы и западной части Тихого океана о подобной тенденции.