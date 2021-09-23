Власти Румынии приняли решение начать с 28 сентября вакцинировать граждан бустерной дозой. Сегодня в стране регистрируется увеличение случаев коронавируса.

Об этом пишет Balkan Insight.

"Власть здравоохранения единогласно приняла решение о введении третьей бустерной дозы, начиная с 28 сентября, для всех людей, у которых прошло более шести месяцев после второй дозы прививки любой из мРНК-вакцин", - заявил Национальный координационный комитет по вакцинации Румынии.

Ранее мы писали о том, что Украина ведет переговоры по производству мРНК-вакцин от коронавируса. В дальнейшем у МОЗ есть договоренности на локализацию других вакцин и его представители ведут переговоры о выпуске мРНК-вакцины на территории Украины.

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