Російські армійці розпочали військові навчання в окупованому Криму [ Редактировать ]
Натомість, поза увагою та обуренням критиків України залишилася інша подія. А саме - військові навчання, які в тимчасово окупованому Криму розпочали окупаційні російські війська.
У вишколі задіяно майже дві тисячі російських військових, понад сто одиниць військової та спеціальної техніки. Тренування відбуватимуться протягом трьох діб. Підрозділи, зокрема, планують відпрацювати елементи нападу, вестимуть вогонь із танків, гаубиць та артилерії.
Офіційний Київ уже засудив проведення незаконних навчань на українській території.
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Підрозділи, зокрема, планують відпрацювати елементи нападу, вестимуть вогонь із танків, гаубиць та артилерії. Офіційний Київ засудив проведення незаконних навчань на українській території.
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