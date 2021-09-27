Правоохоронці затримали лікарку, яка продавала ковідні сертифікати [ Редактировать ]
Вакцинувалися без вакцини. На Черкащині кіберполіція затримала лікарку, яка разом зі змовницею незаконно продавала сертифікати про щеплення від Ковіду. За 5 тисяч гривень медпрацівниця пропонувала охочим отримати сертифікат міжнародного зразка, й вносила хибні відомості про вацинацію у електронні реєстри.
Через це медична довідка не відображалася у додатку "Дія", тож жінка власною печаткою завіряла псевдо-сертифікати. Їй загрожує до шести років позбавлення волі.
Анна Селезньова, старший інспектор з ОД Департаменту кіберполіції НПУ:
В оселях правопорушниць та в кабінеті лікарки працівники поліції провели обшук. Вилучено печатки, копії документів та медичні декларації, банківськи картки, мобільні телефони та оформлені ковід-сертифікати. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які скористалися послугами фігуранток.
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