Шамана, який ішов проганяти Путіна, втретє примусово госпіталізували [ Редактировать ]
Якутського шамана, який ішов на Москву проганяти Путіна, знову відправили на примусове лікування. Про це його адвокат повідомив виданню "Сибір. Реалії". Олександр Габишев, який сам себе називає шаманом-воїном, 2019 року пішки вирушив з Якутська у столицю, щоб вигнати з Кремля злого духа Путіна.
Акція викликала значний суспільний інтерес у Росії. Через кілька місяців Габишева затримали в Бурятії. Його звинуватили в підбурюванні до екстремістський дій. Відтоді шаман перебуває або в ізоляторі, або на лікуванні. Це вже третя його примусова госпіталізація.
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