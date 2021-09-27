Якутського шамана, який ішов на Москву проганяти Путіна, знову відправили на примусове лікування. Про це його адвокат повідомив виданню "Сибір. Реалії". Олександр Габишев, який сам себе називає шаманом-воїном, 2019 року пішки вирушив з Якутська у столицю, щоб вигнати з Кремля злого духа Путіна.

Акція викликала значний суспільний інтерес у Росії. Через кілька місяців Габишева затримали в Бурятії. Його звинуватили в підбурюванні до екстремістський дій. Відтоді шаман перебуває або в ізоляторі, або на лікуванні. Це вже третя його примусова госпіталізація.