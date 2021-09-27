Так бджолярі з Буковини, а також Тернопільщини і Хмельниччини закрили пасічний сезон.

Далі про солодкий фестиваль.У Чернівцях влаштували медове чаювання. На дегустацію різних сортів меду приїхала й наша знімальна група. Який на смак власноруч видобутий бджолиний нектар - розкаже Іван Сірецький.

Фестиваль меду і трав'яного чаю в Чернівцях провели вперше. Так бджолярі з Буковини, а також Тернопільщини і Хмельниччини закрили пасічний сезон. А він видався непоганим.

Василь Паламар, голова Асоціації виробників продукції бджільництва "Буковинський бджоляр":

Особливо там, де були посіви соняшника, ріпака, то є наші бджолярі, які побили рекорди. Є бджолярі, які зібрали 5 тонн меду на 100 сімей.

За літр меду правлять від двохсот гривень. В асортименті й інші продукти бджільництва - прополіс, віск, маточне молочко та особливо корисний забрус.

Іван Филипчук, бджоляр:

Скажем так, це жуйка для дітей і для дорослих. Якщо брати і зараз так жувати, то очищається ротова порожнина. І, звісно, так само можна невелику кількість цього воску і проглотнути - також буде корисно для желудка.

Бджоляр Іван показує, як викачує мед. Спочатку зі стільникової рамки знімає шар воску. Після очищення опускає в медогонку.

Іван Филипчук, бджоляр:

Так, як у нас тут сила центрифуги, нам треба дві рамочки. Тому я попрошу когось, хто у нас самий сміливий.

Спробувати себе в ролі пасічника вирішила туристка з Румунії.

Роксана, туристка з Румунії:

Це не складно і приносить задоволення. Я б хотіла цим займатися.

За кілька хвилин по стінках медогонки вже стікає свіжий нектар. З однієї такої рамки можна отримати близько півтора кілограма "солодкого золота".

Роксана, туристка з Румунії:

Дуже добрий, дуже солодкий.

Солодке завжди хочеться запити. Для відвідувачів фестивалю посеред площі приготували 200 літрів трав'яного чаю - із м'яти та чебрецю.

Марія, учасниця фестивалю меду і трав'яного чаю:

По полях ходила, бо в нас там багато, є ліс, поле і ми то все збираємо. Це нє, шо тако десь купили в аптеці чи на руках, чи ще щось.

А цей пан - родом зі Шрі-Ланки. Тож торгує не буковинським чаєм, а цейлонським.

Карабі, продавець чаю:

Ну у нас тоже есть травяной чай. У нас тоже растет мята, все-все растет, которое у вас. У нас это считается, как лечебный.

Організатори кажуть - прагнуть повернути Чернівцям статус столиці Ярмарків та фестивалів.

Сергій Бостан, директор Департаменту соціально-економічного розвитку і стратегічного планування Чернівецької міської ради:

Будемо підтримувати і місцевих виробників, і давати можливість формувати ще одне хороше свято, яке дасть можливість і для чернівчан гарну атмосферу зібрати, і стимулювати приїзд туристів до нашого міста.

Такі заходи, але вже з іншою продукцією, в Чернівцях планують проводити щомісяця.