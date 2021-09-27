У Чернівцях провели фестиваль меду і трав’яного чаю [ Редактировать ]
Далі про солодкий фестиваль.У Чернівцях влаштували медове чаювання. На дегустацію різних сортів меду приїхала й наша знімальна група. Який на смак власноруч видобутий бджолиний нектар - розкаже Іван Сірецький.
Фестиваль меду і трав'яного чаю в Чернівцях провели вперше. Так бджолярі з Буковини, а також Тернопільщини і Хмельниччини закрили пасічний сезон. А він видався непоганим.
Василь Паламар, голова Асоціації виробників продукції бджільництва "Буковинський бджоляр":
Особливо там, де були посіви соняшника, ріпака, то є наші бджолярі, які побили рекорди. Є бджолярі, які зібрали 5 тонн меду на 100 сімей.
За літр меду правлять від двохсот гривень. В асортименті й інші продукти бджільництва - прополіс, віск, маточне молочко та особливо корисний забрус.
Іван Филипчук, бджоляр:
Скажем так, це жуйка для дітей і для дорослих. Якщо брати і зараз так жувати, то очищається ротова порожнина. І, звісно, так само можна невелику кількість цього воску і проглотнути - також буде корисно для желудка.
Бджоляр Іван показує, як викачує мед. Спочатку зі стільникової рамки знімає шар воску. Після очищення опускає в медогонку.
Іван Филипчук, бджоляр:
Так, як у нас тут сила центрифуги, нам треба дві рамочки. Тому я попрошу когось, хто у нас самий сміливий.
Спробувати себе в ролі пасічника вирішила туристка з Румунії.
Роксана, туристка з Румунії:
Це не складно і приносить задоволення. Я б хотіла цим займатися.
За кілька хвилин по стінках медогонки вже стікає свіжий нектар. З однієї такої рамки можна отримати близько півтора кілограма "солодкого золота".
Роксана, туристка з Румунії:
Дуже добрий, дуже солодкий.
Солодке завжди хочеться запити. Для відвідувачів фестивалю посеред площі приготували 200 літрів трав'яного чаю - із м'яти та чебрецю.
Марія, учасниця фестивалю меду і трав'яного чаю:
По полях ходила, бо в нас там багато, є ліс, поле і ми то все збираємо. Це нє, шо тако десь купили в аптеці чи на руках, чи ще щось.
А цей пан - родом зі Шрі-Ланки. Тож торгує не буковинським чаєм, а цейлонським.
Карабі, продавець чаю:
Ну у нас тоже есть травяной чай. У нас тоже растет мята, все-все растет, которое у вас. У нас это считается, как лечебный.
Організатори кажуть - прагнуть повернути Чернівцям статус столиці Ярмарків та фестивалів.
Сергій Бостан, директор Департаменту соціально-економічного розвитку і стратегічного планування Чернівецької міської ради:
Будемо підтримувати і місцевих виробників, і давати можливість формувати ще одне хороше свято, яке дасть можливість і для чернівчан гарну атмосферу зібрати, і стимулювати приїзд туристів до нашого міста.
Такі заходи, але вже з іншою продукцією, в Чернівцях планують проводити щомісяця.
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