Сьогодні День пам'яті жертв Бабиного Яру. Вісімдесяті роковини одного з найжахливіших символів Голокосту - масових розстрілів, які здійснили гітлерівці у Києві. Першими жертвами нацистів стали пацієнти психічної лікарні імені Павлова - загалом понад 700 людей.

А 29-30 вересня 41 року в окупованому місті військові масово розстрілювали цивільне населення. За різними даними, у Бабиному Яру загинули від дев'яноста до ста тисяч людей. З них приблизно 65-70 тисяч - це євреї.