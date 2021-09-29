Пацієнти психіатричної лікарні стали першими жертвами нацистів у Бабиному Яру [ Редактировать ]
Сьогодні День пам'яті жертв Бабиного Яру. Вісімдесяті роковини одного з найжахливіших символів Голокосту - масових розстрілів, які здійснили гітлерівці у Києві. Першими жертвами нацистів стали пацієнти психічної лікарні імені Павлова - загалом понад 700 людей.
А 29-30 вересня 41 року в окупованому місті військові масово розстрілювали цивільне населення. За різними даними, у Бабиному Яру загинули від дев'яноста до ста тисяч людей. З них приблизно 65-70 тисяч - це євреї.
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