Україна хоче провести саміт лідерів "нормандської четвірки" до кінця каденції Ангели Меркель. Про це заявив керівник Офісу Президента. За словами Андрія Єрмака, наразі тривають консультації з цього питання. Жодних дат посадовець не назвав, але вочевидь, ідеться про найближчі кілька місяців.

Адже соціал-демократи, які виграли парламентські вибори в Німеччині, пообіцяли сформувати новий уряд іще до Різдва. І вже почали коаліційні переговори з партнерами. Про останні події в німецькому політикумі та про те, чому за ними варто стежити й українцям - Тетяна Логунова.

Вибори позаду. Утім часу на політичний перепочинок поки що немає. Лідер соціал-демократів Олаф Шольц починає коаліційні переговори з формування уряду. Спершу есдеки спробують домовитися із зеленими та лібералами - саме такий "світлофорний" союз, згідно із соцопитуваннями, хоче бачити при владі більшість німців.

Рольф Мютценіх лідер фракції СДПН у Бундестагу:

Ми запросили "зелених" і лібералів почати зондуючі переговори вже цього тижня. І сподіваюся, нам вдасться швидко дійти згоди.

Швидко - це за кілька місяців. Партіям треба звірити позиції з усіх найважливіших питань внутрішньої та зовнішньої політики й, якщо вони різняться, знайти компроміс. Потім - виписати й узгодити коаліційну угоду. як правило, це документ на декілька сотень сторінок. Упоратися есдеки планують до кінця грудня.

Олаф Шольц, кандидат у канцлери Німеччини від СДПН:

Хотів би, щоб ми сформували уряд швидко. Ще до Різдва. Якщо встигнемо.

Які міністерства отримають партнери есдеків по коаліції - теж наразі інтрига. Але на посаду віцеканцлера, найімовірніше, претендуватимуть "зелені". Адже на виборах вони набрали більше голосів, ніж ліберали. І тут вже є політичний сюрприз! Подейкують, що замість Анналени Бербок віцеканцлером може стати співголова партії "зелені" Роберт Габек. Політик, який улітку відвідував Україну і під час візиту критикував німецький уряд за небажання постачити Києву зброю.

При такому розкладі дуже цікаво, яке відомство очолить Габек, у разі, якщо стане віцеканцлером. Не завжди, та часто віце- віддають міністерство закордонних справ. Для України це був би ідеальний варіант. Він імовірний, але не стовідсотковий. Адже сам Габек не раз заявляв, що хотів би опікуватися не зовнішньою політикою, а радше фінансами.

Спробувати домовитися із "зеленими" і лібералами та посісти крісло канцлера - хоче і лідер християнських демократів Армін Лашет. Але навряд чи ця спроба буде вдалою. Уже навіть власні однопартійці закликають Лашета визнати поразку на виборах і йти в опозицію. Такої ж думки й партнери по блоку - Християнсько-соціальний Союз.

Маркус Зедер, лідер ХСС:

Результат виборів - невтішний. Це - поразка. Коли блок втрачає стільки голосів - це провал, який не можна замовчувати чи якось загладжувати.

Ще різкіше - налаштовані жителі Німеччини. Відповідаючи на запитання соціологів, понад сімдесят відсотків респондентів заявили, що вважають претензії Лашета на канцлерство необґрунтованими.