Найбільша у світі платформа відеохостингу "Ютуб" змінює правила. Відтепер модератори компанії блокуватимуть будь-кого, хто поставить під сумнів підсумки виборів у США.

Чому відеосервіс відлучає незгодних? І як сприйняли новацію користувачі, розкаже Дмитро Анопченко.

Youtube завжди вважали "територією свободи". Мовляв, мій акаунт - отже, кажу, що хочу. Не подобається - не заходьте. Але тепер і тут - цензура. Відеохостинг заборонив користувачам розміщувати будь-які ролики, де ставлять під сумнів підсумки виборів.

Але поки що виборів не всіх. Лише американських - коли б вони не були. Тобто, це стосується і кампанії, під час якої переміг Байден, і голосування, яке відбувалося і сто і двісті років тому. А ще обмеження діє стосовно цьогорічних парламентських виборів у Німеччині. При чому вирішуватимуть навіть не модератори, а штучний інтелект: комп'ютери Youtube налаштовані віднаходити й автоматично видаляти такий контент.

Адміністрація "Ютубу" конкретно перелічила, що саме більше не можна говорити в мережі. Зокрема, що Байден переміг у кількох провідних штатах начебто через проблеми в роботі машин для волевиявлення. Або - що кандидат у президенти США набрав певну кількість голосів тому, що бюлетені були фальшивими. Так само щодо Німеччини. Чорним по білому прописано: заборонені матеріали, в яких йдеться, що формування нового уряду, вибори чи призначення нового канцлера ФРН - є неправомірними. Формулювання розмиті. Тож покарання можна отримати за звичайну критику. Або за несхвальні враження чи підозри щодо махінацій на дільницях.

А найгірше - якщо це гучне рішення "Ютубу" стане прецедентом. Коли Трампа свого часу "забанили" - і стало зрозумілим, що недоторканних у мережі немає. Так і зараз: країни, де є проблеми й з чесністю виборів, і з демократією (та ж Росія, чи інші) - мають тепер привід сказати: а чому нам так не можна, якщо вже Youtube змінює правила гри? І заборонити свої вибори критикувати в мережі. Тому експерти й кажуть: діяльність соцмереж мають регулювати на міжнародному рівні. Необхідні чіткі правила, норми, домовленості. Бо зараз усе регулюється резолюцією Генасамблеї ООН від… 1965 року, ухваленої тоді, коли Google чи Apple ще навіть не існувало.