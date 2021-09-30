Ціна газу у ЄС перевалила за тисячу євро [ Редактировать ]
У Європі ціна за тисячу кубометрів газу перевищила позначку в тисячу 50 євро. Нагадаю, попередній максимум за "блакитне паливо" становив близько тисячу 40 євро.
Ціни на газ у Європі різко зросли останніми тижнями на тлі низьких запасів у європейських підземних сховищах і скорочення постачання із Росії. Раніше Білий дім звинуватив Кремль у навмисному недопостачанні газу Євросоюзу. Мовляв, так Москва тисне на Брюссель, щоб якомога швидше ввести в експлуатацію "Північний потік 2".
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Раніше Білий дім звинуватив Кремль у навмисному недопостачанні газу Євросоюзу. Мовляв, так Москва тисне на Брюссель, щоб якомога швидше ввести в експлуатацію "Північний потік 2".
Раніше Білий дім звинуватив Кремль у навмисному недопостачанні газу Євросоюзу. Мовляв, так Москва тисне на Брюссель для якнайшвидшого введення в експлуатацію "Північного потоку-2".
Таке заявили у Федеральному агентстві з мереж. І додали - сертифікація завершиться вже протягом наступних чотирьох місяців.
Газогін повинен пройти технічну сертифікацію незалежних експертів. Тобто вся процедура може затягнутися щонайменше на півроку.
Як відзвітували в російському Газпромі, усі роботи завершили сьогодні близько 9-ї ранку за Києвом. За даними деяких світових ЗМІ: газогін планують запустити вже першого жовтня