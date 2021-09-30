В четверг, 30 сентябре в Киеве в торговом центре "Ашан Петровка", что расположен на проспекте Степана Бандеры, 15А, открылся новый центр вакцинации от коронавируса. Он будет работать ежедневно без выходных с 10:00 до 22:00.

Стоит отметить, что вакцинироваться от COVID-19 киевляне могут в ряде торгово-развлекательных центрах города.

Список киевских ТЦ, где можно получить вакцину:

Blockbuster Mall, проспект Степана Бандеры, 36,

New Way, ул. Вербицкого, 1,

Smart Plaza Polytech, проспект Победы, 24,

Cosmo Multimall, ул. Вадима Гетьмана, 6,

Retroville, ул. Правды, 47,

SkyMall, проспект Романа Шухевича, 2,

Ocean Plaza, ул. Антоновича, 176,

River Mall, Днепровская набережная, 12,

"Эпицентр К" (ул. Братиславская, 11; Кольцевая дорога, 1-Б; ул. Полярная, 20-Д; ул. Григоренко, 40; ул. Степана Бандеры, 11-А; ул. Берковецкая, 6).

Вакцины, которые можно получить в указанных центрах:

AstraZeneca,

CoronaVac/Sinovac Biotech,

Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Читайте также, украинцам предложили принять участие в испытаниях лекарств от коронавирусной инфекции на территории страны. В настоящее время на территории страны проводится 31 подобное исследование, их перечень можно найти на специальном сайте Государственного экспертного центра Минздрава.

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