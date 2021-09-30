В киевском ТЦ заработал пункт вакцинации [ Редактировать ]
В четверг, 30 сентябре в Киеве в торговом центре "Ашан Петровка", что расположен на проспекте Степана Бандеры, 15А, открылся новый центр вакцинации от коронавируса. Он будет работать ежедневно без выходных с 10:00 до 22:00.
Стоит отметить, что вакцинироваться от COVID-19 киевляне могут в ряде торгово-развлекательных центрах города.
Список киевских ТЦ, где можно получить вакцину:
- Blockbuster Mall, проспект Степана Бандеры, 36,
- New Way, ул. Вербицкого, 1,
- Smart Plaza Polytech, проспект Победы, 24,
- Cosmo Multimall, ул. Вадима Гетьмана, 6,
- Retroville, ул. Правды, 47,
- SkyMall, проспект Романа Шухевича, 2,
- Ocean Plaza, ул. Антоновича, 176,
- River Mall, Днепровская набережная, 12,
- "Эпицентр К" (ул. Братиславская, 11; Кольцевая дорога, 1-Б; ул. Полярная, 20-Д; ул. Григоренко, 40; ул. Степана Бандеры, 11-А; ул. Берковецкая, 6).
Вакцины, которые можно получить в указанных центрах:
- AstraZeneca,
- CoronaVac/Sinovac Biotech,
- Comirnaty/Pfizer-BioNTech.
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