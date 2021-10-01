Через порушення температурного режиму при транспортуванні МОЗ знищить 34 тисячі доз вакцини "Пфайзер". Утім, це число вже сьогодні збільшиться. Адже термін придатності деяких партій "Пфайзера" та "АстраЗенеки" минув напередодні. Скільки доз вакцини доведеться утилізувати? І чому виникла така проблема? - з'ясовував Олександр Васильченко.

Це село Широке на Запоріжжі. Тут, як зрештою і в інших селах та містах, люди хворіють на коронавірус. І при цьому далеко не всі хочуть вакцинуватися.

Наталія, жителька села Широке:

Не хочу. Ну тому, що є смертність і вони ж не перевіряють, що в мене за хвороби. Вони зробили укол і все. Як це щеплення вплине ми ж не знаємо. От в чому причина, тому і боїмося.

А це місцевий фельдшерсько-акушерський пункт. Один на кілька сіл. І тут повним ходом іде вакцинація. Щоправда, Не від ковіду, а від правця.

То ж нове. Ви ж знаєте, як в нас нове приживається.

Щоб нове, все-таки прижилося, розповідає сімейна лікарка Любов Максимова, з людьми проводять роз'яснювальні роботи. Втім відсоток щеплених поки доволі низький.

Любов Максимова, сімейна лікарка:

Якщо брати стосовно декларацій, то десь відсотків напевно 20 і є. Це тому що у мене понад 20 тисяч декларантів і з них є відсоток дітей, котрі не щеплюються. Але люди щеплюються.

І така ситуація по всій Україні.

Катерина Сояк, епідеміологиня Національної експертної групи з інфекційного контролю:

Проблема есть и мы это видим. Огромная. Потому что когда не было выбора вакцин, все говорили, что мы ждем "Пфайзер", "Модерну", нас заставляют вакцинироваться "Астразенекою", мы хотим выбор. Теперь выбор есть и действительно им не пользуются.

І поки українці вирішують - щепитися чи ні, термін придатності вакцин збігає. Зараз у нашій країні зберігається майже 10 мільйонів доз вакцини різних виробників від коронавірусу. Найменший термін придатності - мають "Пфайзер" і "АстраЗенека". По регіонах їх понад чотири мільойни доз.

Олександр Заїка, керівник національної програми з імунізації ЦГЗ Міністерства охорони здоров'я України:

Залишилось менше тисячі доз саме тієї вакцини, яка має термін придатності до кінця вересня. Інші партії також мають різні терміни придатності, зокрема до кінця жовтня і до кінця листопада.

Протерміновану вакцину - утилізують, пояснюють у МОЗі. Та намагаються розподіляти препарати по регіонах - ефективніше, до закінчення терміну придатності. Втім, таких випадків не уникнути, впевнені лікарі. Бо темпи вакцинації - доволі повільні.

У разі різкого сплеску ковіду, в МОЗі вже планують вводити щеплення третьою - бустерною дозою. А до кінця цього року обіцяють закупити ще 15 мільйонів доз вакцини.